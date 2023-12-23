Birleşik Kamu İş, "Halkın Enflasyonunu" Araştırdı: "Gıda Fiyatları Aralıkta Yüzde 6,2 Arttı.

Birleşik Kamu İş, "Halkın Enflasyonu" araştırmasını yayınladı. Buna göre, aralık ayında gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise 2023 yılı sonunda yüzde 100,2 olarak gerçekleşti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR, fiyatlarını Ankara'daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Aralık 2023 sonuçlarını açıkladı. "Halkın Enflasyonu" adlı araştırmada şu bilgiler verildi:

"EKONOMİ POLİTİKALARININ FATURASINI YOKSULLAR YÜKSEK ENFLASYON YOLUYLA ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR"

"Dünya genelinde düşmeye devam eden gıda fiyatları Türkiye'de ise 43 aydır aralıksız artıyor. Aralıkta gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise 2023 yılı sonunda yüzde 100,2 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in en son açıkladığı tüketim harcamalarıyla ilgili istatistiklere göre en zengin yüzde 20'lik kesim tüketim harcamalarının yüzde 16,6'sını, en yoksul yüzde 20'lik kesim ise yüzde 35,8'ini gıda için yapıyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarında Türkiye'de son 43 aydır yaşanan kesintisiz artış en fazla sabit gelirli ve yoksul kesimleri olumsuz etkiliyor.

Yanlış ekonomik politikaların gıda fiyatlarında tetiklediği artış, ülkedeki açlık ve yoksulluk riskini giderek daha da büyütüyor. İktidarın, ancak seçimden sonra zımnen 'akıl dışı' ilan ettiği ekonomi politikalarının faturasını yoksullar, sadece gıdada değil diğer harcamalarında da yüksek enflasyon yoluyla ödemeye devam ediyor.

Türkiye'nin, bu yanlış politikalarla yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021'den bu yana gıda fiyatları yüzde 670 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl aralık ayında 670 lira ödemek zorunda kaldılar.

2022 yılında yüzde 179,3'e kadar yükselen gıda fiyatlarındaki yıllık artış bu yıl haziran ayına kadar baz etkisiyle, diğer bir ifadeyle bir önceki yılın aynı aylarında gıda fiyatlarında yaşanan artışın bu yılın aynı ayındaki artıştan yüksek olması nedeniyle düşüş eğilimindeydi. Ancak bu yıl temmuz ayından başlayarak aylık artışlar yeniden önceki yılın aynı ayındaki artış oranının üzerinde seyretmeye ve dolayısıyla da yıllık enflasyon yeniden yükselmeye başladı. Haziranda yüzde 80,5'e indikten sonra temmuzda yüzde 92,2'ye çıkan gıdadaki yıllık enflasyon, ağustosta yeniden yüzde 100'ün üzerine yükselmişti. Eylülde yüzde 107,1'e ekimde yüzde 108,2'ye çıktı. Kasımda yüzde 104,1'le, aralıkta da yüzde 100,2 ile üç haneli oranlarda kalmaya devam etti.

"GIDA FİYATLARI SON ALTI AYDA TOPLAM YÜZDE 50,5 ORANINDA ARTIŞ KAYDETTİ"

Aralıkta, meyve dışındaki tüm harcama gruplarında fiyatlar bir önceki aya göre arttı. Ekmek, pirinç, un bulgur grubu ile et-balık, süt ve süt ürünleri, yağ, sebze, bakliyat gibi gıda maddelerinde önceki aya göre önemli artışlar yaşandı.