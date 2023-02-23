'Bir kira bir yuva' kampanyasında depremzedeler için 330 milyon lira toplandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde dün akşam "Bir Kira Bir Yuva Özel" programı düzenledi. Birçok siyasi ve ünlü isim kampanyaya bağışta bulunurken İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Hedefimizi aştık… 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon TL topladık." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası dün akşam gerçekleştirildi. Yardım kampanyasına birçok siyasi ve ünlü isim katılırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplanan miktarı açıkladı.

330 MİLYON LİRA TOPLANDI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soyer, "Hedefimizi aştık… 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon ₺ topladık. Dayanışmamızı sürdürecek, büyütecek, yuva sıcaklığına hasret kalan depremzedelerimize hep birlikte destek olacağız. Bu akşam dayanışmanın, birliğin, beraberliğin akşamıydı. 28.466 ailemize kısa sürede sizlerin desteği ile yuva bulduk. Ben bu akşamı, verilen destekleri asla unutmayacağım. Çok duyguluyuz, çok gururluyuz. Katılan ve emek veren herkese en içten dileklerimle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YARDIM YAĞDI