"Bir kira bir yuva" kampanyasında depremzedeler için 330 milyon lira toplandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde dün akşam "Bir Kira Bir Yuva Özel" programı düzenledi. Birçok siyasi ve ünlü isim kampanyaya bağışta bulunurken İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Hedefimizi aştık… 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon TL topladık." dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası dün akşam gerçekleştirildi. Yardım kampanyasına birçok siyasi ve ünlü isim katılırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplanan miktarı açıkladı.
330 MİLYON LİRA TOPLANDI
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soyer, "Hedefimizi aştık… 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon ₺ topladık. Dayanışmamızı sürdürecek, büyütecek, yuva sıcaklığına hasret kalan depremzedelerimize hep birlikte destek olacağız. Bu akşam dayanışmanın, birliğin, beraberliğin akşamıydı. 28.466 ailemize kısa sürede sizlerin desteği ile yuva bulduk. Ben bu akşamı, verilen destekleri asla unutmayacağım. Çok duyguluyuz, çok gururluyuz. Katılan ve emek veren herkese en içten dileklerimle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
YARDIM YAĞDI
- Dün akşam canlı yayına telefon ile katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir maaşını daha depremzedeler için bağışladı. Kılıçdaroğlu, "Bu onurlu halk, bir daha kimsesiz kalmasın yeter ki. Biz üstümüze düşeni yapalım. Hiç kimsenin de umutsuz olmasını istemem. Halkımız dayanışmayı, dayanışma kültürünü özümsemiş, ruhunda hissetmiş bir ülke. Dolayısıyla bu acıyı da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum" dedi.
- Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir maaşını depremzedeler için bağışladı. Babacan, "Bir yandan hayatını kaybedenlerle ilgili acılar aynı dururken öte yandan kalanlar için, bu depremi atlatan ama zor günler yaşayanlar için güzel bir kampanya başlattınız. Ben de bu kampanyaya bir maaşımla katkıda bulunmak istiyorum" dedi.
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte bir ailenin bir yıllık kirasını karşılayacağını söyledi.
- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kampanyaya 10 kira bedeli bağışta bulundu.
- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 depremzede ailenin kirasını bağışlayacağını açıkladı.
- Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasının canlı yayınına avukatları aracılığıyla gönderdikleri notta, depremzedeler için 10 çadır bağışladıklarını duyurdu.
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da programa telefonla bağlanarak, "Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu olarak iki ailenin 1 yıllık kira bedelini karşılamayı buradan taahhüt ediyorum ve milletimizin bu güzel ekranda buluşmasını rica ediyorum'' dedi.