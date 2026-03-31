İlkadım'da "Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale" fotoğraf sergisi düzenlendi

Güncelleme:
İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 'Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale' fotoğraf sergisi, geçmişteki önemli savaşları ve Türk askerinin fedakarlıklarını sergiliyor.

İlkadım Belediyesi ile İlkadım Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen "Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale" fotoğraf sergisi açıldı.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış'a dair 65 fotoğrafın yer aldığı sergi, İlkadım Belediyesi hizmet binasında düzenlendi.

Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış Harekatı'nı tarihsel olarak fotoğraflarla anlatan serginin açılışına İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, belediye başkan yardımcıları, İlkadım Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, kurum müdürleri, öğrenciler ve belediye personeli katıldı.

Kurnaz, Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış Harekatı'nın tarihin en önemli sayfalarında yerini aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığının simgesi olan Çanakkale Zaferi ile Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde acı kayıplar verdiğimiz Sarıkamış Harekatı'nın fotoğraflandığı 'Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale' fotoğraf sergisini açtık. Burada Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış Harekatı'nda mücadele eden Türk askerinin fedakarlığını görebiliyoruz. İki cephede de maalesef çok büyük kayıplar verildi ancak sonunda vatanımıza sahip çıkarak zafere ulaştık. Bu ve benzeri tarihi olayların gelecek nesillerimize aktarılması, son derece kıymetli ve önemlidir. Tarihimizi gençlerimize ve çocuklarımıza anlatabilmenin yolu da bu hatıralar ve belgelerdir. Bu kıymetli eserlerin arşivlenmesinde çok büyük emekleri olan Dr. emekli Kurmay Albay İbrahim Yıldırım'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş
