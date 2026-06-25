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Türkiye Esnaf Tarihine Fotoğraflarla Yolculuk: Fehmi Genç Anı Sergisi Ankara'da Açıldı

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Merhum Fehmi Genç'in anısına düzenlenen 'Bir Esnaf Liderinin Yaşam Yolculuğu' fotoğraf ve anı sergisi, Türkiye'nin esnaf teşkilatlanma tarihini siyah beyaz fotoğraflarla Ankara'da ziyarete açıldı.

(ANKARA) - Türkiye esnaf ve sanatkarlar teşkilatlanmasının önemli isimlerinden merhum Fehmi Genç'in anısını ve esnaf tarihini yaşatmayı amaçlayan "Bir Esnaf Liderinin Yaşam Yolculuğu" fotoğraf ve anı sergisi Ankara'da açıldı. Sergi, Türkiye'nin esnaf teşkilatlanmasının tarihini siyah beyaz fotoğraflarla anlatıyor.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin eski başkanlarından merhum Fehmi Genç'in (1927–2012) anısını, dönem fotoğrafları ve özel arşiv belgeleriyle geleceğe taşımayı amaçlayan "Bir Esnaf Liderinin Yaşam Yolculuğu" fotoğraf ve anı sergisi, TESK Sergi Salonu'nda açıldı.

Merhum Fehmi Genç'in ailesi ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyon Başkanı Bendevi Palandöken'in katılımıyla düzenlenen törenle açılan sergide, Genç'in hayat hikayesi anlatıldı.

Genç'in yaşam hikayesinin yanı sıra Türkiye'nin esnaf teşkilatlanmasının geçirdiği dönüşüme bugüne taşıyan sergi, Türkiye'nin esnaf teşkilatlanmasının kuruluş yıllarına, o dönemin ilişkiler ağına ve bürokratik hafızasına ait fotoğraflar ve arşiv belgelerini ilk kez gün yüzüne çıkardı.

Esnaf teşekküllerinde ve kooperatiflerde sorumluluklar üstlenen Tuhafiyeciler Derneği'nin kurucu dernek başkanı olan Fehmi Genç'in, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevi, 1961-1996 yılları arasında 35 yıl sürdü. Genç, Ankara Bölge Birliği Kurucu Başkanlığı ve Çankaya Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Kurucu Başkanlığı, TESVAK'ın Genel Başkanlığı, Bağ-Kur Yönetim Kurulu Üyeliği ve Birlik Sigorta'nın Kurucu Başkanı olarak da hizmet verdi.

Kaynak: ANKA
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