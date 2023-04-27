Bir aile daha çocuğuna kavuştu, evlat nöbetinde 40'ıncı buluşma

DİYARBAKIR'da, PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapanlardan 1 aile daha, güvenlik güçlerinin iknasıyla Habur Sınır Kapısı'na gelip teslim olan oğulları C.T. ile buluştu.

DİYARBAKIR'da, PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapanlardan 1 aile daha, güvenlik güçlerinin iknasıyla Habur Sınır Kapısı'na gelip teslim olan oğulları C.T. ile buluştu. Evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı da 40'a ulaştı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubu C.T.'nin 2017 yılında İstanbul'da kandırılıp PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kırsal alanına götürüldüğü belirlendi. C.T.'nin annesi S.T. ise Diyarbakır'da HDP binası önünde devam eden evlat nöbetine katılan 358 aileden 95'incisi.