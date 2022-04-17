AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Binlercesi kıyıya vurmuştu... Bu kez çıyanlara yem olurken görüntülendiler

Denizanalarının çıyanların saldırısına uğradığı anlar sualtı kamerasına yansıdı

O anları kaydeden ünlü profesör Dr. Mehmet Gökoğlu, denizanası popülasyonunun azaldığını ve mevcuttakilerin çıyan ve yengeç saldırılarıyla daha da azaldığını bildirdi

ANTALYA - Antalya Körfezi'nden geçiş sırasında akıntıya kapılarak binlercesi kıyıya vuran denizanaları, bu sefer deniz çıyanının avı olurken sualtı kamerasıyla görüntülendi. Suyun dibindeki denizanalarının üzerinde ağırlık oluşturarak kalkmalarını önleyen çıyanların, avlanma anları görüntülere yansıdı. O anları öğrencileriyle birlikte kaydeden ünlü profesör Dr. Mehmet Gökoğlu, denizanası popülasyonunun azaldığını ve mevcuttakilerin ise çıyan ve yengeçlere av olduğunu bildirdi.

Geçiş döneminde Akdeniz kıyılarına vuran Kızıldeniz göçmeni denizanası sürüleri, deniz çıyanlarına yem olurken görüntülendi. Daha önce sahil şeridinde yüzlercesi kıyıya vurmuş görüntüsüyle vatandaşları şaşırtan denizanaları, bu sefer sualtında deniz çıyanının saldırısına uğrarken sualtı kamerasıyla görüntülendi.

"Proteinli yapısı olduğu için tüketiyorlar"

Görüntüleri öğrencileri ile birlikte kaydeden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizanası sürüsünün geçişinin halen devam ettiği daha önce hava şartları nedeniyle akıntının Antalya Körfezi'ne getirdiği popülasyonunun ise azaldığını bildirdi. Mevcutta olanların ise çıyan ve yengeçlere av olduğunu ifade eden Gökoğlu, "Deniz çıyanları ve ilginçtir ki yengeçlerin de tükettiğini görüntüledik. Protein yapısında olduğu için tüketiyorlar. Çıyanlar bir araya gelip dibe düşen denizanalarının üzerinde ağırlık yapıyorlar ve kaldırtmıyorlar. Yengeçler de kayaların arasına çekerek tüketiyorlar. Bundan sonra gittikçe azalacak. Endişe ve korkuya gerek yok. Turizm sezonuna doğru oldukça nadir gözükecekler" dedi.

"Temas olursa sirke sürün"

Denize girerken karşılaşılması durumunda dikkat edilmesi gerektiğini yineleyen Gökoğlu, "Temas olursa, o bölgenin sirkeyle temizlenmesi gerekiyor. Deniz içerisinde veya kıyıda vatandaşlarımız görürse, hiçbir şekilde temas etmemeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.