Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

ABD- İsrail ile İran Savaşı 15'inci günde tüm yıkıcılığıyla devam ederken yaşanan her gelişme bölgedeki tansiyonu her saniye giderek artırıyor. İran’a yakın Fars Haber Ajansı’nda yer alan iddiaya göre, İran Devrim Muhafızları’nın binlerce İsrailli sivillerin cep telefonlarına tehdit içeren bir mesaj gönderdiği ileri sürüldü. İbranice olarak gönderildiği belirtilen mesajlarda İsrail’e yönelik sert ifadeler yer aldı.

"SENİ MUSA'NIN ASASIYLA BOĞACAK"

Mesajın içeriğinde, “Hayber fatihinin adıyla” ifadesi kullanılarak İsrail’e hitap edildiği ve “Bu halktan geriye tek bir kişi bile kalsa, o kişi yine seni asanla boğacak” şeklinde tehdit içeren sözlere yer verildiği aktarıldı. Mesajın sonunda “Musa” imzasının bulunduğu belirtildi.

"ÖLMEK İSTEYECEKSİNİZ ÖLEMEYECEKSİNİZ"

Devamında daha sert tehditler yer alan mesajda, "Allah'ın izniyle size karanlık günler getireceğiz. Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz" ifadeleri yer aldı. Söz konusu mesajların İsrail’de kaç kişiye ulaştığı veya hangi yöntemle gönderildiği konusunda ise resmi bir doğrulama yapılmadı.

DEVRİM MUHAFIZLARI İMZASI DİKKAT ÇEKTİ

Gönderilen kısa mesajın sonunda “İran İslam Devrim Muhafızları” imzasının yer aldığı belirtildi. Mesajın, Devrim Muhafızları’nın siber savaş birimi tarafından gönderilmiş olabileceği öne sürüldü. Aynı içeriğin kısa süre içinde çok sayıda telefona ulaşması ise olayın planlı bir siber operasyon olabileceği yönündeki değerlendirmeleri gündeme getirdi.

İSRAİL DAHA ÖNCE İRAN’DAKİ NAMAZ UYGULAMASINA SIZMIŞTI

Öte yandan benzer bir siber hamlenin geçmişte İsrail tarafından İran’a karşı gerçekleştirildiği iddia edilmişti. ABD merkezli The Wall Street Journal’ın haberine göre İsrail, İran’da yaygın şekilde kullanılan “BadeSaba Calendar” adlı namaz vakti uygulamasına sızarak milyonlarca kullanıcıya bildirim göndermişti.

Habere göre saldırıdan saatler önce gönderilen bu bildirimlerde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e verilen desteğin bırakılması çağrısı yapılmıştı. İddialara göre Tahran saatiyle 09.52’de başlayan ilk patlamaların ardından yaklaşık yarım saat boyunca telefonlara art arda bildirimler ulaştı.

Mesajlarda “silah bırakanlara af verileceği” ifade edilirken, kullanıcılara “özgürlük güçlerine katılın” çağrısı yapıldığı öne sürülmüştü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRLARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.