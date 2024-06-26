Bingöl'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11,12 kilometre olarak açıklandı. Ekiplere şu ana kadar olumsuz bir ihbar ise ulaşmadı.

BİNGÖLLÜLER YENİ GÜNE DEPREMLE UYANDI

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de vatandaşlar yeni güne korkutan bir sarsıntı ile uyandı. Karlıova ilçesinde saat 07.42'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Çevre illerin de depremi hissettiği bildirildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Yerin 11.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem için AFAD yetkilileri teyakkuza geçti. Bölgede ekiplere ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar olmadı.

KENTTEKİ SON BÜYÜK DEPREMDE 174 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Kentte son büyük deprem ise 1 Mayıs 2003'te 6,4 büyüklüğünde kaydedildi. 174 kişinin hayatını kaybettiği, 520 kişinin yaralandığı depremde 625 bina çöktü veya ağır hasara uğradı.