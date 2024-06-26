Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.12 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11,12 kilometre olarak açıklandı. Ekiplere şu ana kadar olumsuz bir ihbar ise ulaşmadı.

BİNGÖLLÜLER YENİ GÜNE DEPREMLE UYANDI

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de vatandaşlar yeni güne korkutan bir sarsıntı ile uyandı. Karlıova ilçesinde saat 07.42'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Çevre illerin de depremi hissettiği bildirildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Yerin 11.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem için AFAD yetkilileri teyakkuza geçti. Bölgede ekiplere ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar olmadı.

KENTTEKİ SON BÜYÜK DEPREMDE 174 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Kentte son büyük deprem ise 1 Mayıs 2003'te 6,4 büyüklüğünde kaydedildi. 174 kişinin hayatını kaybettiği, 520 kişinin yaralandığı depremde 625 bina çöktü veya ağır hasara uğradı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Karlıova Deprem Bingöl Güncel Haberler

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı

 Bu görüntüler bir filme ait değil! Plajdaki insanların üzerine aynı anda onlarca füze yağdı

Bu görüntüler bir filme ait değil! Plajdaki insanların üzerine aynı anda onlarca füze yağdı

 Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesine ilk yorum: Partinin yararına bir iştir

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesine ilk yorum: Partinin yararına bir iştir
500

Yorumlar (6)

Sihirbazın Çırağı:

Gerçekleşen bu sarsıntının birbiri peşi sıra ardı arkası kesilmeksizin sıcak yaz günleri ve son bahar boyunca devam edecek olan deprem fırtınasının devamı olduğuna inanıyorum, böylece ayda bir kaç kez yıkıcı şiddetteki depremlere de raslayacak dün başlamış olan deprem fırtınası kesintiye uğramamak üzere devam ediyor. Cehennem alevlendirildi, cennetteki kurtuluşa giden gök kapıları kapandı. Ölmek isteyecekler ama ölemeyecekler. Saat o saat, zaman o zaman.

18
47
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

sen ne diyon dayı

yanıt26
yanıt5
Serhat Soydaş:

Sen kimsin.. cehennem kapısında memur musun?

yanıt17
yanıt2
Damla Sengul:

geliyor gelmekte olan

18
5
yanıtYanıtla
Nahit Büyükdağ:

6 dan küçük depremleri haber yapıp insanları tedirgin ediyorsunuz

5
3
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

hiç tedirgin olmaya gerek Yok canım. böyle devam

yanıt3
yanıt1
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title