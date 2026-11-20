Bingöl Karlıova'da sis Bingöl-Erzurum yolunda görüş mesafesini 10 metreye düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır süren yağışın ardından rüzgarla etkili olan sis, Bingöl-Erzurum kara yolunda görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, özellikle yüksek kesimlerde sis farlarını yakarak ilerledi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede bir haftadır devam eden yağışın ardından rüzgarla birlikte sis etkisini gösterdi.
Sis, Bingöl- Erzurum kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.
Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı sürücüler, özellikle yüksek kesimlerde sis farlarını yakarak ilerledi.
Kaynak: AA