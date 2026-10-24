Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl Karlıova'da refüje çarpan otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl Karlıova'da refüje çarpan otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Erzurum-Bingöl kara yolu Karlıova mevkisinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İsmail Ş'nin kullandığı 67 ADD 342 plakalı otomobil, Erzurum- Bingöl kara yolu Karlıova mevkisinde refüje çarptı.

Kazada sürücü ile eşi Zuhal Ş. ve kızı Zeynep Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu: Seçimle gelen seçimle gider

Gergin genel kurul! Baro Başkanı Kaboğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eve gizlice girip, yatağında uyuyan genç kadını bıçakladı! O anlar kamerada

Eve gizlice girip, yatağında uyuyan kadını bu hale getirdi
Ödemiş'te 3 ton incir kimyasalla beyazlatılmış! Piyasa değeri 1 milyon lira

Sofraya gidecekti! 3 ton incir kimyasalla beyazlatılmış
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Daha 21 yaşındaydı! İşten çıkmıştı, evine dönemedi

Daha 21 yaşındaydı! İşten çıkmıştı, evine dönemedi
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı

Açılan bayrak ve atılan slogan, İstanbul Barosu seçimini karıştırdı

Hadise'den 'Yok artık' dedirten kapanış dansı

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor: Bu nasıl dans Hadise?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler

"Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler, bunlara fırsat vermeyeceğiz"