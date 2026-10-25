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Bingöl Karlıova'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Bingöl Karlıova'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Toklular köyü mevkisinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi ile Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mahmut Barış'ın kullandığı 66 EC 482 plakalı otomobil ile Yakup N. yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet Toklular köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi ile Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Yakup N'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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