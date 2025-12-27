Karlıova'da yoğun kar; 10 köy yolu kapandı

BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLU, TIR TRAFİĞİNE KAPANDI

Bingöl Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl- Erzurum kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 kilometreleri arası (Karvansaray kavşağı ile Bingöl-Erzurum İl sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16: 55 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),