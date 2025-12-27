Karlıova'da yoğun kar; 10 köy yolu kapandı
Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ kara yolunun TIR trafiğine kapatıldığını duyurdu. Yolun 0-51 kilometreleri arası TIR geçişine kapatıldı.
BİNGÖL-ELAZIĞ KARA YOLU DA TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI
Bingöl Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl- Elazığ kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bingöl-Elazığ Devlet Yolunun 0-51 kilometreleri arası (Bingöl Sancak kavşağı ile Karakoçan ayrım kavşağı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 18.30 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel