Karlıova'da yoğun kar yağışı
Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunun belirli bir kısmının TIR trafiğine kapatıldığını açıkladı. Kapatılan yolun, Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arasındaki 0-31 kilometreleri kapsadığı belirtildi.
BİNGÖL-DİYARBAKIR KARA YOLUNUN BİR KISMI TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI
Bingöl Valiliği, sanal medya hesabından kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl- Diyarbakır kara yolunun bir kısmının TIR trafiğine kapatıldığı duyurdu. Açıklamada, "Bingöl-Diyarbakır devlet yolunun 0-31 kilometreleri arası kar yağışı ve tipi nedeniyle (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) saat 10.15 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
