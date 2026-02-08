Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

E.B'nin kullandığı 38 AKS 487 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 78 AG 598 plakalı otomobil, Bingöl- Genç kara yolunun Güveçli köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aydın K. (54) ve oğlu Kerim K. (21) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.