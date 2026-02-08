Haberler

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl-Genç kara yolunda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

E.B'nin kullandığı 38 AKS 487 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 78 AG 598 plakalı otomobil, Bingöl- Genç kara yolunun Güveçli köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aydın K. (54) ve oğlu Kerim K. (21) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

YÖK'ten sürpriz karar! Sistem kökten değişti, önce 7 ilde başlayacak
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı

Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

YÖK'ten sürpriz karar! Sistem kökten değişti, önce 7 ilde başlayacak
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti

Dünyaca ünlü rapçi rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti