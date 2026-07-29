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Bingöl'de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bingöl'de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle köydeki ziraat alanında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

15 kişilik ekibin 2 arazöz, ilk müdahale ve itfaiye araçlarıyla müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
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