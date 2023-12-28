Bingöl'de Motosikletli Polis Timleri Huzur ve Güvenliği Sağlıyor

Bingöl'de görev yapan Motosikletli Polis Timleri Amirliği Yunus ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanmasında büyük rol aldı.

İçişleri Bakanlığının onayıyla yaklaşık 2 yıl önce Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan 12 kişilik Yunus timi, vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak için gece gündüz görev yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 4 motosikletle kadrosunu güçlendiren Yunuslar, her an göreve hazır bekliyor, 2'şerli ekipler halinde olaylara hızla müdahale ediyor.

Tecrübeli personelden oluşan kentin ilk Yunusları suçlulara göz açtırmamak için çalışıyor.

Yunuslar, göreve başladıkları günden bu yana 1100 olaya müdahale ederek, huzurun sağlanmasına katkı sundu.

Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Yunuslar, kentte meydana gelen olaylarda önleyici polislik faaliyetlerinin yanı sıra olayların aydınlatılması, faillerin yakalanmasında da etkin çalışma yürütüyor.

Devriye gezerek vatandaşlara yürüttükleri çalışmalarla beğeni toplayan Yunuslar, vatandaşlara güvenli bir ortam sağlıyor.

"Öncelikli görevimiz önleyici polislik"

Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Yunus polislerinden Tuncay Tekin, AA muhabirine, kentin huzur ve güvenliğine katkı sunmak amacıyla görev yaptıklarını söyledi.

Suçun oluşmasını önlemek için büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Tekin, suç oluşmuşsa da hızla müdahale ederek faillerin yakalanmasına çalıştıklarını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün tahsis ettiği 4 motosikletle amirlikteki motosiklet sayının 6'ya ulaştığını ifade eden Tekin, yaklaşık 2 yılda 1100 olaya müdahale ettiklerini, bu kapsamda ruhsatsız 45 tabanca, 22 tüfek, 20 kurusıkı tabanca ve toplamda 2 bin 200 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini kaydetti.

Tekin, "Öncelikli görevimiz önleyici polislik, yani suçun oluşmasını önlemek. Halkımızın huzur ve güveni için 7/24 görevi sürdüreceğiz." dedi.

Bingöl Üniversitesinde okuyan gençlerden Lütfiye Doğan da Adana'dan geldiğini, derslerden arta kalan zamanlarda arkadaşlarıyla parkta çok rahat vakit geçirdiklerini söyledi.

Yurtta kaldığını belirten Doğan, "Bingöl küçük, sessiz, sakin, okunabilecek bir şehir. Yurt çevresi gayet sessiz ve güvenli. Polisler sürekli çevredeler. Çok memnunuz. Kendilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.