Bingöl'de tipide mahsur kalan büyükbaş hayvanlara saman desteği

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar ve tipinin etkisiyle arızalanan tırdaki büyükbaş hayvanlar için saman desteği sağlandı. Hayvanların açlık ve soğuktan telef olmaması için yerel belediye ve sığır yetiştiricileri birliği tarafından gerekli yardım yapıldı.

Kars'tan Gaziantep'e seyir halinde olan Muhammed Akar yönetimindeki 36 ABN 195 plakalı tır yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova ilçesi Kantarkaya köyü mevkisinde arızalandı.

Akar, Karlıova Belediyesine araçtaki 27 hayvanın açlık ve soğuktan telef olmak üzere olduğunu bildirdi.

Karlıova Belediyesi ile Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç'un destekleriyle tırın arızalandığı bölgeye ekipler, saman ulaştırdı.

Büyükbaş hayvanlar, saman verilmesinin ardından başka araca nakledildi.

Akar, "Yolda kaldık. Hayvanlar telef olacaktı. Yardım sayesinde kurtuldular. Saman desteğinde bulunan yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
