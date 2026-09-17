Bingöl'de hayvanlarını meraya götüren çoban arazide ölü bulundu

Bingöl'de hayvanlarını meraya götüren çoban arazide ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çoban, ekiplerin arazide yaptığı arama sonucu ölü bulundu.
Bingöl'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çoban, ekiplerin arazide yaptığı arama sonucu ölü bulundu.
Merkez Ortaçanak köyünde sabah sürüsünü meraya götüren 52 yaşındaki çoban M.R.K., eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan aramalarda M.R.K.'nin cansız bedeni bulundu.
Cenaze, otopsi işlemleri için Genç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA