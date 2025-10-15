Bingöl'de "Deprem Master Planı Çalıştayı" başladı.

Belediye ve Bingöl Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen, Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen çalıştay iki gün sürecek.

Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında, "Bingöl Deprem Master Planı"nın koordinatörlüğünü yapan Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kenan Akbayram bir sunum yaptı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, kent genelinde tüm kurumların işbirliği içinde afet farkındalığını artırmaya, kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye, yapı stokunu yenilemeye ve altyapıyı güvenli hale getirmeye yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Kritik kurumlardaki arama kurtarma ekipmanlarını yenilediklerini ve personel eğitimlerini tamamladıklarını ifade eden Usta, olası bir afette geçici barınma ihtiyaçlarına cevap verecek konteyner kent çalışmalarının da başarıyla ve büyük bir hızla ilerlediğini belirtti.

Bilimsel temele dayalı, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir deprem master planı hazırlandığını anlatan Usta, şöyle konuştu:

"Master planımıza sadece bir teknik belge olarak değil, şehrimizin geleceğini, insanımızın güvenliğini ve yaşam kalitesi konusundaki iradenin somut bir göstergesi olarak bakıyoruz. Bu anlamda 'Deprem Master Planı'nın bu şehirde yaşayan her çevrenin, kurum, kuruluşun, sivil toplum kuruluşunun, kamu ve meslek kuruluşunun katkı sunduğu çok paydaşlı bir plan olmasını istiyoruz. Katkı sunmak isteyen herkesin ve her fikrin karşılık bulduğu, Bingöl'ümüze mal olmuş bir plan hedefimizi bu vesileyle tekrar paylaşmak istiyorum. Bu noktada akademinin bilgi birikimini, yerel yönetimlerin, kamu ve meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının tecrübesini birleştiren bu çalıştayın master planımıza güçlü bir arka plan ve veri desteği vereceğine inanıyoruz. İl ile ilgili önemli kararları bir valinin, bir belediye başkanının, bir rektörün günlük beklentileri ile değil, ortak akılla, ortak bilinçle, ortak şuurla yönetmeye yönelik, geleceğe yönelik belgeler oluşturmak istiyoruz."

Kentsel dönüşüm seferberliği

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da afetle mücadelenin ilk şartının afet öncesi hazırlık olduğunu ve bunun için daha dirençli ve güvenli şehirler inşa etmeleri gerektiğini belirtti.

Hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetimle işbirliği halinde çok daha iyi bir hazırlık yaparak, tüm tedbirleri almaları gerektiğini ifade eden Arıkan, "Afet denilince sadece depremle sınırlı değildir. Bizi bekleyen başka tehlikeler de var. İklim, su krizleri, sel, kuraklık gibi çok önemli sorunlar için de ciddi hazırlık yapmamız ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bundan dolayı çok iyi bir planlama yapmamız gerekiyor. Bu çalıştaydan da çok ciddi istifade edeceğiz, buradan çıkacak çıktılar ve sonuçlardan Bingöl olarak payımızı alacağız." dedi.

Süreklilik arz edecek şekilde bir kentsel dönüşüm seferberliği ilan ettiklerini dile getiren Arıkan, ilk çalışmayı da Maden Sokak ile başlatacaklarını kaydetti.

Arıkan, "Maden Sokak'ın yanı sıra Saray Mahallesi'ndeki Temel Yapı binaları ile bu devam edecek. Bununla birlikte Yeni, Yenişehir ve Yeşilyurt mahalleleri ile ilgili İmar Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın risk haritası kapsamında yaptığı çalışmalar var. Bu kapsamda da inşallah bu seferberliği hep beraber daha iyi noktalara taşıyacağız." diye konuştu.

"Deprem master planı bir yaşam güvenliği projesi olarak da görülmelidir"

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik de Bingöl'ün deprem riski yüksek illerinden olduğunu belirtti.

Çelik, "Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Varto Fay zonlarının birleştiği bu coğrafya tarih boyunca yıkıcı depremlere sahne oldu. Bu gerçek bizlere bir kez daha bilim temelli, bütüncül ve sürdürülebilir bir deprem stratejisinin oluşturulmasının zorunluluğunu hatırlatmaktadır. Bu nedenle bilim temelli bir deprem master planı yalnızca akademik bir çalışma değil, aynı zamanda bir yaşam güvenliği projesi olarak görülmelidir." ifadelerini kullandı.

Projenin üniversiteleri bünyesinde, özellikle Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi koordinasyonunda yürütüldüğünü anlatan Çelik, şu değerlendirmede bulundu.

"Bu proje, jeoloji, jeofizik, inşaat, coğrafya, mimarlık, şehir planlama, çevre, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve hukuk gibi farklı alanlardan 5 akademisyenimizin 6 ay boyunca ortak çalışmasını içermektedir. Hazırlanacak 'Bingöl deprem master planı 'yalnızca bir rapor veya teknik doküman olmayacak, aynı zamanda kentimizin sismik tehlike haritasını ve risk tespitine yönelik çalışma önerilerini, afet öncesi ve sonrası hazırlık ve müdahale stratejilerini; kentsel dönüşüm, altyapı, ulaşım ve iletişim sistemlerinde öncelikli risk alanlarını ve toplumun afet farkındalığını artıracak iletişim ve eğitim politikalarını içerecektir. Kısacası bu master plan, risk azaltıcı, yapısal ve sosyal dönüşümü sağlayıcı, somut yol haritalarını sunacaktır."

Çalıştayda daha sonra akademisyenlerce master plana ilişkin sunumlar yapıldı.