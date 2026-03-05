Haberler

Bingöl'de deprem tatbikatı

Güncelleme:
Bingöl'de '1-7 Mart Deprem Haftası' etkinlikleri çerçevesinde yapılan tatbikatta, öğrenciler deprem senaryosuna göre tahliye edildi. Protokol üyeleri ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Bingöl'ün deprem riski hakkında bilgi verildi.

BİNGÖL'de '1-7 Mart Deprem Haftası' etkinlikleri kapsamında, protokol üyeleri ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği sınıflarda mahsur kalan öğrenciler ekipler tarafından tahliye edildi.

Bingöl Valiliği koordinesinde Yeşilyurt İlkokulu ve Ortaokulu'nda 1-7 Mart Deprem Haftası' etkinlikleri kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Programa Vali Cahit Çelik, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri katıldı. Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde ilk olarak sınıflarında 'çök-kapan-tutun' hareketini uyguladı. Sarsıntının durduğunun varsayılmasının ardından, okul binası kısa sürede kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Tatbikatın ikinci aşamasında ise senaryo gereği üst katlarda mahsur kalan ve yaralanan öğrencilere müdahale edildi. AFAD ve AKUB ekipleri tarafından sedyelerle okuldan çıkarılan öğrenciler, bahçede hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği o anlar, hem öğrenciler hem de çevredekiler tarafından dikkatle izlendi.

'BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ'

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Cahit Çelik, Bingöl'ün deprem riski en yüksek iller arasında olduğunu ifade ederek, "Türkiye bir deprem ülkesi ve biz bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz. Deprem Haftası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak bu farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Bugün burada çocuklarımızla birlikte tahliye sürecini deneyimledik. Vatandaşlarımızın afet anında refleks geliştirebilmesi hayati önem taşıyor. Amacımız, çocuklarımızı küçük yaşta bu bilinçle yetiştirerek gelecekte oluşabilecek riskleri en aza indirmektir dedi.

Program, ekiplerin kullandığı teknik ekipmanların öğrencilere tanıtılmasının ardından sona erdi.

