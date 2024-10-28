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Küçük çocuk yolda giderken bir anda durdu! Nedeni gururlandırdı

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Bingöl'de ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyan 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera, yolda durup saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'na eşlik eden Kera, daha sonra yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, davranışı nedeniyle Yiğit Eymen'e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti.

Bingöl'de ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyan Yiğit Eymen Kera'nın (9) saygı duruşuna geçmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yiğit Eymen'e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti.

İSTİKLAL MARŞI'NI DUYUNCA SAYGI DURUŞUNA GEÇTİ

Bingöl Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu 3'üncü Sınıf Öğrencisi Yiğit Eymen Kera, ekmek aldıktan sonra evine döndüğü sırada bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyunca, saygı duruşuna geçti. Yiğit Eymen'in o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Küçük çocuk yolda giderken bir anda durdu! Nedeni gururlandırdı

EMNİYET MÜDÜRÜ, BİLGİSAYAR VE TÜRK BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Kera ailesini ziyaret etti. Orhan, Yiğit Eymen'e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti. Yiğit Eymen Kera, İl Emniyet Müdürü Orhan'a teşekkür ederek, "Ekmeğimi almış gidiyordum. Okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca yolda bekledim ve İstiklal Marşı'nı okudum" dedi.

"GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

Görüntüleri izlediğinde gururlandığını belirten İl Emniyet Müdürü Orhan, "İstiklal Marşı okunurken Yiğit'in yanından geçen insanlar da vardı. Milli ve manevi değerlerinin bu kadar farkında ve buna tepki gösteren böyle bir evladı görmek göğsümüzü kabarttı. Hemen ona sarılmak, ailesini tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinçle ve terbiye ile yetiştirilen evladımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güzel gençlerden. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. İnşallah karakteri böyle devam eder. Büyüdüğünde de kendisi gibi milli ve manevi değerlerinin bilincinde, ahlaklı ve güzel nesiller yetiştirsin" diye konuştu.

Küçük çocuk yolda giderken bir anda durdu! Nedeni gururlandırdı

DEDESİ, PKK'NIN SALDIRISINDA ŞEHİT DÜŞMÜŞ

Anne Hasret Kera ise oğlunun milli değerlere bağlılığından gurur duyduklarını ifade ederek, Yiğit Eymen'in dedesi Nihat ve dedesinin babası Yusuf Kebude'nin, 1993 yılında Bingöl'ün Çavuşlar köyünde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düştüğünü söyledi.

MAKAM ARACIYLA OKULUNA GÖTÜRDÜ

Ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Orhan, Yiğit Eymen'i makam aracıyla Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu'na götürüp, sınıfında ona Türk bayrağı hediye etti. Yiğit Eymen, arkadaşlarıyla birlikte saygı duruşunda bulunduğu anları izledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de Yiğit Eymen'i sınıfında tebrik etti.

Küçük çocuk yolda giderken bir anda durdu! Nedeni gururlandırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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