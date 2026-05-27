Bingöl'de 500 yıllık 'divan' geleneğini, Kurban Bayramı'nda da yaşattılar

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde Osmanlı Devleti'ne dayanan yaklaşık 500 yıllık 'divan' geleneği, Kurban Bayramı'nda bu yıl da yaşatıldı. Küslerin barıştığı, imece usulü hazırlanan ortak sofralarda buluşulan gelenek kapsamında köyde 50 hanede yaşayan yaklaşık 300 kişi bir araya geldi.

Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde yaklaşık 500 yıllık geçmişi olduğu bilinen ve Osmanlı Devleti'ne dayanan 'divan' geleneği, bu bayramda da devam etti. 100 yılı aşkın süredir geleneğin sürdürüldüğü köyde bulunan 50 hanede yaşayan 300 kişi, köy camisinde beraber bayram namazını kıldı. Varsa küslerin de barıştırıldığı gelenekte bayram namazının ardından camiden çıkan erkekler, her evden hazırlanan yemek tepsilerini köy meydanına getirdi. Hep birlikte yenilen yemeklerin ardından toplu halde mezarlık ve ev ziyaretleri gerçekleştirildi. İl dışından gelen ve birbirini tanımayanlar da birbirleriyle tanışma ve sohbet etme imkanı buldu. Programa Vali Cahit Çelik, Kaymakam Muhammet Güzel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ile köylüler katıldı.

'BU GELENEĞİN HALA YAŞATILIYOR OLMASI BİZLERİ GERÇEKTEN ÇOK SEVİNDİRDİ'

Vali Cahit Çelik, Kurban Bayramı'nda geleneğin sürdürüldüğü köyü ziyaret etti. Kültürün yaşatılmasının kendisini memnun ettiğini ifade eden Vali Çelik, "Kurban Bayramı'nın sevincini Genç ilçemize bağlı Sürekli köyünde yaşıyoruz. Bu köyde yaklaşık 500 yıldır süren çok kıymetli bir gelenek var. Bu geleneğin hala yaşatılıyor olması bizleri gerçekten çok sevindirdi. Burada bayram günü her hanede yemekler hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler, 'divan' denilen şekilde köy meydanına getiriliyor. Ardından herkes, neredeyse her evden gelen bu sofralardan birer lokma alarak paylaşımda bulunuyor. Biz de burada ablalarımızın, kardeşlerimizin yaptığı o güzel yemeklerin tadına baktık. Bu vesileyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Bingöllü hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm Müslümanların ve İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice güzel bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. Ancak bu bayramda içimiz bir yönüyle buruk. Çünkü maalesef Filistin'de, Gazze'de yaşananlar hepimizi derinden üzüyor. Oradaki kardeşlerimiz bizim kadar şanslı ve özgür değil. İnşallah onların da özgürce yaşayabilecekleri günleri görürüz. Kurban Bayramı'nın ilimize, memleketimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bu etkinlikte emeği geçen tüm ablalarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyor, herkesin bayramını kutluyorumö dedi.

'DEDELERİMİZDEN BİZE MİRAS KALAN ÇOK KIYMETLİ BİR GELENEK'

İstanbul'da yaşayan İş insanı Remzi Ay, her yıl olduğu gibi bu bayramda da köyüne gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Sürekli köyündenim. Yıllardır bu özlemle yaşıyorum. Köyüme her gelişimde duygulanıyorum. Burası hep rüyalarıma giriyordu. Bugün burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Halkımla, köylümle ve akrabalarımla bir arada olmanın sevincini yaşıyorum. 'Divan' geleneği dedelerimizden bize miras kalan çok kıymetli bir gelenek. Torunların torunlarına aktarılarak bugüne kadar aynı şekilde devam etti. İnşallah bundan sonra da gelecek nesiller bu güzel geleneği yaşatmaya devam edecekö dedi.

İş insanı Cemal Sayılır ise geleneği bu bayramda da sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geleneğimizi bu bayramda da devam ettirmek nasip oldu. Dedelerimizden, babalarımızdan bize, bizden de evlatlarımıza aktarılan bu kültürü yaşattığımız için çok mutluyuz. Bu gelenek yıllardır aynı şekilde devam ediyor. Bu anı yaşamak için şehir dışından, büyükşehirlerden köylülerimiz ve akrabalarımız da geliyor. Hepsine teşekkür ediyor, herkesin bayramını kutluyorum.ö

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Ahmet SAYILIR/ GENÇ (Bingöl),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı