Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime 27 Şubat'ta 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

4 İLÇEDE DAHA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adaklı ilçesinin ardından Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 27 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında da taşımalı eğitime aynı gün eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim ve öğretime; İl merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında ise taşımalı eğitime 27 Şubat Cuma günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
