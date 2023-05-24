Bingöl'de 33 askerin şehit edildiği olayda gazi olan Omay: Aileme şehit olduğum haberi gitmişti

BİNGÖL'de 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerce otobüsten indirilip sivil ve silahsız olarak şehit edilen 33 asker, törenle anıldı. Olayda gazi olan Er Erkan Omay, PKK'lı teröristlerce işkenceye maruz kaldığını ifade ederek, "30 yıl geçmesine rağmen aynı dün gibi. Tarayan PKK'lıların çoğunluğu hep çocuktu, örgütten çıkamasınlar diye özelikle bunu yaptılar. Ben kaçmayı denedim, başaramadım. Sonra 30-35 yaşlarında kirli sakallı bir PKK'lı bana işkence yaptı. Ben ölmeden benim şehit haberim aileme gitmişti. Ağır bir travma yaşadık" dedi.

Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkisinde, 24 Mayıs 1993'te sivil ve silahsız şekilde otobüsle usta birliklerine seyahat ederken, PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp, araçtan indirilen 33 asker kırsalda şehit edildi. Şehit askerlerin anısına, 11 yıl önce saldırının yapıldığı Bingöl-Elazığ kara yolunun 13'üncü kilometresindeki Anıttepe'de temsili mezarlardan oluşan anıt yapıldı. 33 şehit, olayın yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Kadir Ekinci, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Şehit Aileleri Gaziler ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, şehit yakınları, gaziler ve bölge halkı katıldı. İl Müftüsü Mustafa Topal'ın ettiği duaların ardından şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bırakıldı.