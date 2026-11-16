Bingöl'de 3'ü çocuk 5 kişi yedikleri mantardan zehirlenip tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyünde akşam saatlerinde topladıkları mantarları yiyen 3'ü çocuk 5 kişi zehirlendi. Sağlık ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedaviye alındı.
BİNGÖL'de topladıkları mantarları yedikten sonra zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi, tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Gözeler köyünde meydana geldi. İddiaya göre; köy yakınlarındaki alanlarda topladıkları mantarları yiyen 3'ü çocuk 5 kişi bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zehirlendikleri tespit edilen 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerel Haberler Sağlık Güncel Bingöl Çocuk Yaşam