Bingöl'de 120 öğrenci okul yemeğinden zehirlendi

Güncelleme:
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde iki okulda öğle yemeği sonrası öğrenciler rahatsızlandı. Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu'nda 120 öğrenci mide bulantısı şikâyetiyle hastanelere sevk edildi. Valilik, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulduklarını açıkladı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde iki okulda öğle yemeği sonrası yaşanan rahatsızlanmalar paniğe yol açtı. Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu öğrencilerinden 120 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

AİLELER HASTANELERE KOŞTU

Edinilen bilgilere göre, öğle yemeğinin ardından bazı öğrencilerde mide bulantısı ve rahatsızlık görüldü. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri hızla okullara yönlendirildi. Öğrenciler peyderpey Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilirken, 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirildi.

HAYATİ TEHLİKE YOK

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedbir amaçlı gözlem altında tutuldukları bildirildi. Durumu iyileşen öğrenciler taburcu ediliyor. Ayrıca il merkezinden iki çocuk doktoru da ilçelere görevlendirildi.

YEMEKHANELERDE İNCELEME BAŞLATILDI

Valilik açıklamasında ayrıca, olayın ardından Kaymakamlık talimatıyla okul yemekhanesinde incelemeler başlatıldığı, numunelerin laboratuvara gönderildiği ve konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığı vurgulandı. Sürecin şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
