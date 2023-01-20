Binali Yıldırım'ın oğlunun verdiği poz gündem olmuştu! AK Partili isimden o kareye tepki

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum ziyaretinde bir mağazada Vali Okay Memiş ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile otururken çekilmiş fotoğrafı büyük tartışma yarattı. Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Partili Mehmet Metiner, "Bir ilin valisinin ve komutanının, resmi sıfatı ve görevi olmayan kişileri karşılamasını asla doğru bulmam. Bu tür davranışlar devletin saygınlığına ve şu an devleti yöneten parti olan AK Partimize zarar verir." dedi.

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 13 Ocak'ta Erzurum ziyareti sırasından Erzurum Valisi Okay Memiş ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile birlikte çekilen bir fotoğrafı tartışmalara neden oldu.

"AK PARTİMİZE ZARAR VERİR"

Konu sosyal medyanın da gündemine otururken, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den söz konusu fotoğrafa tepki geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Metiner, "Bir ilin valisinin ve komutanın resmi sıfatı ve görevi olmayan kişileri -kimin oğlu ve yakını olurlarsa olsunlar- karşılamasını asla doğru bulmam. Bu tür davranışlar devletin saygınlığına ve şu an devleti yöneten parti olan AK Partimize zarar verir." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İL BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger de Erkam Yıldırım'ın elinde tespihiyle solunda Erzurum Valisi Okay Memiş karşısında ise İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile çekilen fotoğrafına çok sert tepki göstermişti. Dülger şu ifadeleri kullanmıştı: "Erkam Yıldırım'ın resmi bir görevi var da biz mi bilmiyoruz? Eski Başbakanın oğlu olmaktan öte, hakkında çıkan iddialardan öte ne özelliği var ki şehir protokolü etrafında pervane oluyor. Fotoğraftaki oturuş biçimine, elindeki tespihe bir bakın. Hadi AK Parti Erzurum İl Başkanını anlıyorum. Milletvekili olmak istiyor, AK Parti'de siyaset yapanlar güçlerini vatandaştan değil, genel başkanlarından alıyorlar. Binali Yıldırım da, Genel Başkanlarına yakın bir isim, etrafında pervane olması doğal da, devletin valisi Okay Memiş, niye orada, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek asker üniformasıyla niye orada?"