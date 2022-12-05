BİM'in patronunun Bahçeli'ye yanıtı MHP'yi ayağa kaldırdı: Fahiş fiyat uygulayan marketleri kapatın

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine inanıyoruz" sözlerine "FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" yanıtını veren BİM CEO'su Galip Aykaç tepkilerin resmen odağına yerleşti.

MHP'Lİ AKÇAY'DAN BİM'İN PATRONUNA SERT TEPKİ

Aykaç'ın sözlerine son tepki ise MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'dan geldi. Twitter hesabında yazılı bir açıklama yapan Akçay, şu ifadeleri kullandı; "Küresel güçler dışarıdan saldırırken, yerli işbirlikçileri de içeriden saldırmaktadır. Yerli işbirlikçiler, kaos ve kriz çıkartarak toplumda karamsarlık ve umutsuzluk oluşturmaya, ekonomik operasyonlar ve fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışmaktadır. Liderimiz 24 Mayıs 2022 tarihli Grup Toplantımızda "Gıda ürünlerinde fiyat artışlarının kontrolünün sağlanması gerektiğini, denetimlerin arttırılması, haksız kazanç sağlayanların deşifre edilmesi ve bedelinin ödetilmesi gerektiğini" ifade etmiştir.

"GALİP AYKAÇ MASKESİNİ DÜŞÜREREK GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERMİŞTİR"

Liderimiz 22 Kasım 2022 tarihli Grup Toplantımızda "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisi titizlikle araştırılmalıdır. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır" demiştir. Anlaşılan odur ki, Liderimizin açıklamaları yerine ulaşmış, BIM icra Kurulu Üyesi sıfatını taşıyan ve gözünü vatandaşlarımızın sofrasına diken spekülasyoncu Galip Aykaç maskesini düşürerek gerçek yüzünü göstermiştir.

"ADALET KARŞISINDA ER GEÇ HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAKTIR"

Elindeki ekonomik gücü ülkesine ve milletine karşı kullanan, fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların kanını emen, FETÖ ağzıyla konuşarak Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Partimize istikamet çizmeye çalışan Galip Aykaç gibi meczuplar adalet karşısında er geç hak ettiği cezayı alacaktır. BİM'in de yer aldığı bazı süpermarketlerde; toptancı, nakliye zinciri, perakende zinciri, stok depoları ve marketler aynı sahiplik zincirindedir. Dolayısıyla kendileri üretmekte, kendileri nakletmekte, kendi dağıtmakta, kendileri stoklamakta, kendi mağazalarında satmaktadırlar.

"KAPATMA CEZASI VERİLMELİ, KAMUOYUNA TEŞHİR EDİLMELİDİRLER"

İçinde BİM'in de yer aldığı beş market zinciri bununla da yetinmemiş, marketler arasında bir ağ oluşturarak piyasa fiyatlarını istedikleri gibi belirleyerek kartelleşme suçu işlemişlerdir. Bu nedenle de 2,7 milyar TL ceza ödemişlerdir. Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler. Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir."