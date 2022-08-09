Haber : BİM'e 12 Ağustos'ta psikolog geleceğine dair yayınlanan afiş görseli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİM'e 12 Ağustos'ta psikolog geleceğine dair yayınlanan afiş görseli

 - Güncelleme:
BİM'e 12 Ağustos'ta psikolog geleceğine dair yayınlanan afiş görseli

BİM'e 12 Ağustos tarihinde psikolog geleceğine dair paylaşımın ciddiye alınmasının ardından sosyal medyada onlarca paylaşım yapıldı. Marketin 12 Ağustos tarihli tanıtım afişinde böyle bir şey yok.

Zincir marketler, hem sattıkları ürünlerin çeşitliliği hem de fiyatların cazip gelmesi tüketiciye cazip geliyor. Televizyondan mobilyaya kadar ürün satan marketlerden A101'in tekne satacağını açıklaması ve bununla ilgili ilan yayınlaması sosyal medyada gündem olmuştu.

ONLARCA PAYLAŞIM YAPILDI

Geçtiğimiz akşam ise bir sosyal medya kullanıcısı A101'in ilanı üzerinden BİM'e psikolog geleceğini söylemiş ve bununla ilgili bir ilan paylaşmıştı. Mizahi amaçla yapılan bu paylaşım saatler içinde viral oldu ve çoğu kişi ilanı ciddiye alıp onlarca paylaşım yaptı.

BİM'e 12 Ağustos'ta psikolog geleceğine dair yayınlanan afiş görseli

BİM'e 12 Ağustos'ta psikolog geleceğine dair yayınlanan afiş görseli

BİM'in 12 Ağustos kataloğu;

BİM'e 12 Ağustos'ta psikolog geleceğine dair yayınlanan afiş görseli

Doğruluk Kontrolü
"BİM'e 12 Ağustos'ta psikolog geleceğine dair yayınlanan afiş görseli"
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

""BİM'in 12 Ağustos 2022 tarihli tanıtım afişinde 199,99 TL'lik seans ücretli psikolog ilanına yer verdiği iddiası doğru değil""

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Güncel

BİM Aktüel Bim Güncel Haberler

title