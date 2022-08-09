"BİM'e 12 Ağustos'ta psikolog geleceğine dair yayınlanan afiş görseli"

BİM'e 12 Ağustos tarihinde psikolog geleceğine dair paylaşımın ciddiye alınmasının ardından sosyal medyada onlarca paylaşım yapıldı. Marketin 12 Ağustos tarihli tanıtım afişinde böyle bir şey yok.

Zincir marketler, hem sattıkları ürünlerin çeşitliliği hem de fiyatların cazip gelmesi tüketiciye cazip geliyor. Televizyondan mobilyaya kadar ürün satan marketlerden A101'in tekne satacağını açıklaması ve bununla ilgili ilan yayınlaması sosyal medyada gündem olmuştu.

ONLARCA PAYLAŞIM YAPILDI

Geçtiğimiz akşam ise bir sosyal medya kullanıcısı A101'in ilanı üzerinden BİM'e psikolog geleceğini söylemiş ve bununla ilgili bir ilan paylaşmıştı. Mizahi amaçla yapılan bu paylaşım saatler içinde viral oldu ve çoğu kişi ilanı ciddiye alıp onlarca paylaşım yaptı.

BİM'in 12 Ağustos kataloğu;