Bilkent Şehir Hastanesinde 2025'te yaklaşık 7 milyon poliklinik hizmeti verildi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, geçen yıl 7 milyon poliklinik muayenesi hizmeti verildiğini, yaklaşık 200 bin de ameliyat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Levent Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin 4 bin 50 yatak kapasitesiyle, Avrupa'nın en büyük hastanelerinden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, hastanenin günlük muayene sayısının ise ortalama 30 bin olduğunu belirtti.

Öztürk, erişkin, çocuk ve kadın doğum olmak üzere acil servislerde ise günlük 2 bin 300 civarı hastaya acil sağlık hizmeti sunduklarını ifade etti.

Hastanenin 2026'da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yeni projeleri olduğunu kaydeden Öztürk, "Bilkent Şehir Hastanesi, aynı zamanda bir eğitim merkezi. Hastanemizde şu anda 2 bin 700 uzmanlık öğrencisi, yaklaşık 3 binin üzerinde asistan ve 10 binin üzerinde stajyer de farklı alanlarda hastanemizde eğitim alıyor. Türkiye'nin sağlık ordusunu yetiştiren en önemli merkezlerden birisiyiz." diye konuştu.

Öztürk, eğitim kalitesini sürekli artırmak için gayret gösterdiklerini belirterek, hastanelerinde 800'ün üzerinde öğretim görevlisi bulunduğunu, yüksek ve nitelikli sağlık kadrosuyla hizmet kalitesini en üst düzeyde tuttuklarının altını çizdi.

Hastanenin tüm binalarının uluslararası düzeyde akredite olduğunu dile getiren Öztürk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin Türkiye'nin tek akredite kampüs hastanesi olduğunu söyledi.

??Yaklaşık 7 milyon poliklinik muayenesi

Prof. Dr. Öztürk, geçen yıl yapılan poliklinik ve muayene sayılarına da değinerek, "2025'te hastanemizde yaklaşık 7 milyon civarında poliklinik muayenesi yaptık. Toplam acil muayene sayısı da 550 bin. Bu hastalarımızın 400 binini ise erişkin acilde tedavi ettik. Hastanemiz sadece Ankara'ya değil çevre illerden tüm Türkiye'den ve uluslararası düzeyde hasta kabul etmektedir. 2025 verilerine baktığımızda, Türkiye'nin her yerinden yaklaşık 2 bin yoğun bakım hastasını kabul etmişiz. 2025'te hastanemizde gerçekleştirilen ameliyat sayısı da 200 bin civarındadır." bilgisini verdi.

Bilkent Şehir Hastanesi'nin ileri düzey bir tedavi merkezi olduğunu ifade eden Öztürk, hastanede ağırlıklı olarak A, B ve C grubu yapılması zor ameliyatların gerçekleştirildiğini aktardı.

Akciğer, kalp, karaciğer ve böbrek nakillerini gerçekleştirebilecek, 7 gün 24 saat görev yapan ekiplerinin bulunduğunun altını çizen Öztürk, şöyle konuştu:

"Organ nakli ameliyatlarında hız kısıtlayıcı basamak, organ bağışı. Organ bağışı ne kadar fazla olursa biz hastane olarak organ nakli ameliyatlarını gerçekleştirebilecek imkana sahibiz. Hastanemizde açıldığından bu yana 200'ün üzerinde karaciğer nakli gerçekleştirildi. Böbrek nakli ameliyatları daha çok sayıda yapıldı. Akciğer ve kalp nakli için doğrudan vefat etmiş kişiden bağış gerekli, bu nakilleri de hastanemizde yapıyoruz."

"Hasta güvenliği ve etik kurallar ana prensibimiz"

Öztürk, sağlık teknolojisi alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapay zekayla radyolojik görüntülerin değerlendirilmesi üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bu yönde zaten kliniğimizin doktorlarının da gözetimi altında yapay zeka ile radyolojik görüntülerin değerlendirilmesi, raporlanması faaliyetlerine de başlamış bulunuyoruz. Burada en önemli unsur hem etik kurallara uymak hem de hasta güvenliğini her zaman ön planda bulundurmak. Hasta güvenliği ve etik kurallar ana prensibimiz. Bunun dışına çıkmadan her türlü teknolojik altyapıyı hastanemize getirmek için hazırız."

Öztürk, dijital hastane konusundaki çalışmalarının devam ettiğini ve büyük oranda bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bilkent Şehir Hastanesi kampüsünde 7 kule bulunduğunu, bu kulelerden fizik tedavi kulesinin dijital hastaneler için uluslararası sertifikasyon programı olan HIMSS Seviye 6 sertifikasını aldığını bildiren Öztürk, hedeflerinin tüm kulelerde önce HIMSS 6, ardından tüm hastanede HIMSS 7 sertifikasını almak ve tamamen kağıtsız dijital bir hastaneye geçmek olduğunu aktardı.

Öztürk, hastanede tedavi gören her hastaya akıllı bileklik takıldığını belirterek, bu sistemle hastaların ameliyathane, tetkik ve laboratuvar süreçlerinin anlık olarak takip edildiğini, yapılan tüm tetkik ve verilerin de sisteme anında aktarıldığını kaydetti.

Geçen yıl Kuzey Makedonya'da yaşanan büyük yangın sonrası yanık hastalarının doğrudan kabul edilerek tedavi edildiğini anımsatan Öztürk, kara ile hava yoluyla hasta kabul edebilme imkanları sayesinde uluslararası afet ve kriz durumlarında hızlı şekilde destek sunabildiklerini söyledi.

Bu yıl yeni işlem alanları açacaklarının bilgisini veren Öztürk, "Girişimsel kardiyolojide ve girişimsel radyolojide yeni işlem alanları açacağız. Laparoskopi konusunda 'Mavi Oda' diye bir eğitim alanımız var. Burada uluslararası eğitim vermek için eğitim programlarını hazırladık." dedi.

Mesai dışı poliklinik hizmeti

Öztürk, hastanelerinde mesai dışı poliklinik hizmetlerinin talebe göre değerlendirildiğini belirterek, bazı branşlarda gündüz randevu taleplerinin karşılanamaması halinde akşam polikliniklerinin devreye alındığını söyledi.

Dahiliye, göz ve kulak burun boğaz branşlarında mesai dışı poliklinik hizmetinin yürütüldüğünü aktaran Öztürk, laboratuvar ve görüntüleme birimlerinin akşam saatlerinde çalıştığını, MR ve tomografide ise 24 saat hizmet sunulduğunu dile getirdi.

"Acil servislerdeki artış mevsimsel, geçen yıldan farkı yok"

Acil polikliniklere başvuran hasta sayısında artış olduğunu belirten Öztürk, "Son dönemde 1-2 haftadır acile başvuran hasta sayısında artış var. Ancak geçen yılla karşılaştırdığımızda yine yılın bu dönemlerinde mevsimsel olarak acillerde başvuru sayısının arttığını görüyoruz, geçmiş yıllardan bir farkı yok. Günümüzde mevsimsel olarak, mevsimin bu döneminde acil servislerde üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuran hastalarda artış olması yılın ve mevsimin getirdiği doğal bir artış." dedi.

Prof. Dr. Öztürk bu konuda tedbir aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hem çocuk acil servisinde, çocuk hastalarda özellikle başvuru artarsa hem de erişkin acil servisinde ilave muayene odalarını temin ettik. Başvurudan sonra muayene bekleme süresi bizim takip kriterlerimizden birisi. Bir hasta ilk triyaja geldikten sonra muayene için beklediği süreyi anlık olarak dijital takip ediyoruz. Bu sürelerde gerekli tedbirleri alıyoruz, ilave poliklinikler açıyoruz. Gerekirse bazı nöbetçi doktor sayımızı artırıyoruz. Acil hastalara yatış önceliğini her zaman veriyoruz."