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Bilim İnsanları Erkenek Fayı'ndaki Kırılmayı Kanıtladı

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6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinin ardından Erkenek Fayı'nda yapılan incelemelerde, bilim insanları fayın kırıldığını ve üç büyük depremin izlerinin bulunduğunu açıkladı. Deprem tekrarlama periyodunu belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin faylar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim insanları, Erkenek Fayı'ndaki kırılmayı toprak katmanlarının incelenmesiyle kanıtladı.

Dokuz Eylül ve Fırat üniversitelerinden bilim insanları, TÜBİTAK destekli "Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Erkenek ve Sürgü Segmentlerinin Özelliklerinin Çok Disiplinli Olarak Araştırılması" projesi kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 40 metre uzunluğunda ve 4 metre derinliğinde hendek kazan bilim heyeti, burada yaptıkları incelemelerde Erkenek Fayı'nın kırıldığını tespit etti, fay üzerinde 3 büyük depremin izlerine rastladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, TÜBİTAK projesi kapsamında paliosismoloji yöntemini kullanarak fayın içinde eski deprem izlerini görmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu fayın deprem tekrarlama periyodunu bulup 6 Şubat depremlerinden önceki depremin yaşını ortaya çıkarmayı amaçladıklarını dile getiren Sözbilir, bölgenin Erkenek Fayı'nın yüzeyi parçaladığı yerlerden biri olduğuna işaret etti.

Sözbilir, şu bilgileri paylaştı:

"6 Şubat'taki ilk depremde 4 fay kırıldı. Bunlar Narlı, Erkenek, Pazarcık ve Amanos segmentleri. Bunlar Çelikhan'ın kuzeyinden, Hatay'a kadar uzanan 4 fay parçası birleşerek kırıldığı için 7,7 büyüklüğünde bir deprem oluşturdu. Son günlerde basında da depremlerde Erkenek Fayı'nın kırılmadığına dair bilgiler yer alıyor. Şu anda Erkenek Fayı üzerindeyiz. Orada hendek açtık. Erkenek Fayı'nın 6 Şubat depreminde kırıldığı kesin görülüyor, zaten yüzeyde de kırıklar var. Erkenek Fayı'nın tümünün burada kırıldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu fayın yakın gelecekte artık deprem üretme şansı yok. En az 300 ile 400 yıl sonra büyük olasılıkla bir deprem tekrar edebilir. Şu anda Erkenek Fayı'ndan kaynaklanacak bir tehlikenin kalmamış olması gerekiyor."

Alınan örnekler laboratuvara gönderildi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy da açtıkları hendekte deprem kırıklarını gördüklerini söyledi.

Faylar üzerinde detaylı inceleme yaptıkları ifade eden Aksoy, "Hendekte 6 Şubat 2023 depremlerinin yüzey kırığını gördük ama daha da önemlisi, biz onu zaten yüzeyde görüyorduk, amacımız eski depremleri, 'Acaba fay daha önce bu bölgede yine deprem üretmiş mi' onları görmeyi amaçlıyorduk. Yaşları henüz veremiyoruz, örnekler alındı, laboratuvara gönderildi. Fayda daha öncede depremler olmuş. Bizim amacımız yaşları belirleyerek kaç yılda bir deprem üretiliyor, onu ortaya koymak." değerlendirmesinde bulundu.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan da ilçede bilim heyeti tarafından hendek açılarak deprem fayları üzerinde çalışma yapıldığını, depremlerin yaşlarının ortaya çıkarılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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