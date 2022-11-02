Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sembol haline gelmişti" dediği Mevlüde Genç, son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'nın Solingen kentinde 1993 yılında Neo-Nazilerce kundaklanan evlerinde 2 kızını, 2 torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç 80 yaşında vefat etti. Irkçı saldırı sonrası kin ve nefret yerine verdiği barış ve hoşgörü mesajlarıyla ırkçılığa karşı mesajlar veren, 'Bilge Ana' olarak bilinen Genç'in cenazesi, Amasya'da toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genç için "Sembol haline gelmişti." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklandı. Irkçı saldırıda Mevlüde Genç sağ olarak kurtulurken, kızları Gülsüm İnce (28) ve Hatice Genç (21), torunları Hülya Genç (11) ile Saime Genç (5) ve yeğeni Gülüstan Öztürk (12) hayatını kaybetti. Saldırıda iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, yaşadığı Almanya'da, 30 Ekim'de fenalaşarak acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan Genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Irkçı saldırıda sevdiklerini kaybetmesine rağmen tüm demeçlerinde barış, hoşgörü ve kardeşlik mesajları verip, Almanya'daki Türk toplumu arasında 'Bilge Ana' olarak anılan Mevlüde Genç için acı hatırların yaşandığı kundaklanan evin yerine dikilen anıt önünde dün tören düzenlendi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ile çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazı sonrası Mevlüde Genç'in cenazesi Türkiye'ye uğurlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk bayrağına sarılan cenazesi, Türk Hava Yolları'na ait TK2818 sefer sayılı tarifeli uçakla sabah saatlerinde Türkiye'ye getirilen Mevlüde Genç için memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç ile yakınları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Milli Savunma eski Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Vali Mustafa Masatlı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile çok sayıda kişi katıldı.

"SEMBOL HALİNE GELMİŞTİ"

Bugün parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genç ile ilgili olarak, "Alman ırkçıları tarafından kundaklanan evde 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda kızlarını ve torunlarını şehit veren Mevlüde Genç hanımefendiye sembol haline gelmişti. Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Avrupa'daki Türk ve Müslümanlara karşı artan düşmanlık mücadelemizi sürdüreceğimiz ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Cenazede taziyeleri kabul eden Mevlüde Genç'in kardeşi Fadime Güneş sözün bittiği yerde olduklarını söyleyerek, "Sözün bittiği yerdeyiz. Dilim varmıyor onun anlattıkları yaşadıkları; her zaman derdi 'Gardaş acı benim acım, hiç kimseyle kötü olmayın, kimseye küsüp, darılmayın. Ben içime gömdüm acılarımı. Siz kimseye kinlenmeyin' Aman abla ne kadar iyisin diyordum. 'Ben doğduğum değil, doyduğum yerdeyim' derdi. Ablam anlatılmaz, onla yaşamak gerek. Onun ekmeğini yemeyen insan yoktur. Almanları öyle bir alıştırmıştı ki Türkiye'nin sarmasına, dolmasına. Mekanı cennet olsun." dedi.

MADALYA ALMIŞTI

Kundaklama olayından sonra sürekli verdiği barış mesajları nedeniyle ülkede hoşgörünün sembolü olup, Türk ve Alman toplumunu birbirine yakınlaştıran açıklamalarda bulunan Mevlüde Genç, yıllar önce yaşanan facia karşısında hep itidalli mesajlar vermiş ve birçok ödüle de layık görülmüştü. 1996'da Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen Mevlüde Genç, 2003'te Friedrich-Ebert-Vakfı'nın Alman-Türk Kültür Haftaları'nda Dostluk Ödülü'ne ve 2015'te de Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Liyakat Nişanı'na layık görülmüştü.

BARIŞ VE HOŞGÖRÜ MESAJI VERMİŞTİ

Irkçı saldırıda binayı ateşe veren Neo-Naziler yargılanmış; Markus Gartmann 15 yıl, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz da 10'ar yıl hapis cezası almıştı. Olaydan Almanları sorumlu tutmayan ve 'hoşgörü' mesajları veren Mevlüde Genç'in "Geceleri ağladım ama gün boyunca hayatta kalan çocuklarımın yüzlerine gülümsedim; nefretin kalplerine girmediğinden emin olmak zorundaydım" şeklindeki sözleri de tarihe geçmişti.