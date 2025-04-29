Bilecik Valisi Aygöl şehit ailesini ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2012'de içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu Afganistan'ın başkenti Kabil'de şehit olan Binbaşı Mithat Çolak'ın Bozüyük ilçesindeki ailesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, ziyarette şehidin ailesiyle sohbet etti.

Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Aygöl, Çolak'ın ailesine sabırlar diledi.