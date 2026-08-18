Bozüyük'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük-İnegöl kara yolunun Mezit 11 mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada 38 DJ 466 plakalı otomobilde bulunan Sevim İ. (66) yaralandı. Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bozüyük-İnegöl kara yolunun Mezit 11 mevkisinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 38 DJ 466 plakalı otomobilde bulunan Sevim İ. (66) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA