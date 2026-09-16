Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 3 zanlı yakalandı
Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 2 zanlının üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ve aparat ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri de şüphelendikleri kişinin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu bulundu.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.