Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine ilçe merkezinde operasyon düzenledi.

Operasyonda T.A. ve F.A. gözaltına alındı.

Eğitimli köpekle yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, 12 dolu makaron ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A. tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.