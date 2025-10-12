Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
Güncelleme:
Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda T.A. tutuklandı, diğer şüpheli F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine ilçe merkezinde operasyon düzenledi.

Operasyonda T.A. ve F.A. gözaltına alındı.

Eğitimli köpekle yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, 12 dolu makaron ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A. tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
