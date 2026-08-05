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Osmaneli'de sahipsiz köpekler sürü koruyucusu oldu

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye rehabilitasyon merkezinde tedavi edilip sahiplendirilen 300 köpeğin çoğu, kırsalda sürülerin korunmasında kullanılıyor. Üreticiler memnun, halk sağlığına da katkı sağlanıyor.

ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ekiplerince toplanarak rehabilitasyon merkezinde bakım ve tedavileri tamamlandıktan sonra sahiplendirilen 300 köpeğin önemli bir bölümü, sürülerin korunmasına katkı sağlıyor.

İlçe merkezi ile köylerden toplanan sahipsiz köpekler, 4 bin metrekare alana kurulu, 750 hayvanın barınabildiği Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

Burada sağlık kontrolleri yapılan, kısırlaştırılan ve kimliklendirme işlemleri tamamlanan hayvanlar, rehabilitasyon sürecinin ardından Osmaneli Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği aracılığıyla sahiplendiriliyor.

Son bir yılda sahiplendirilen 300 köpeğin önemli bölümü, kırsalda sürülerin korunmasında değerlendirilmeye başlandı.

Osmaneli Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı ve Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, rehabilitasyon merkezinin hem hayvan refahına hem de kırsal üretime katkı sunduğunu söyledi.

İlçenin kırsal yapısı nedeniyle üreticilerin sürü koruma amacıyla köpek sahiplendiklerini belirten Tetik, "Özellikle köylerde hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz, ihtiyaç duydukları köpekleri merkezimizden sahipleniyor. Hayvanların güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi ve yeni yuvalarına kavuşması, bizim için önemli bir motivasyon kaynağı." dedi.

Halk sağlığına da katkı

Tetik, sahipsiz köpeklerin düzenli veteriner kontrolleri ile paraziter mücadele uygulamalarından geçirilmesinin halk ve hayvan sağlığı açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, kontrolsüz dolaşan köpeklerde görülebilen paraziter hastalıkların bu sayede daha etkin takip edilebildiğini dile getirdi.

Ekinokok (bir tür parazit) etkeninin enfekte köpeklerin dışkısıyla çevreye yayılabildiğini belirten Tetik, düzenli antiparaziter uygulamalar sayesinde bulaş riskinin azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tetik, sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasının hem hayvan refahına hem de koruyucu veteriner hekimlik uygulamalarına katkı sağladığını vurguladı.

Köpekleri sahiplenenler memnun

İlçeye bağlı Selimiye köyünde büyükbaş hayvancılık yapan Harun Beyoğlu, merkezden 2 köpek sahiplendiğini belirtti.

Hayvanlarının artık daha güvende olduğunu anlatan Beyoğlu, "Herkese buralardan köpek sahiplenmelerini tavsiye ediyorum. Onlara iyi bakarsak onlar da bizi koruyor." diye konuştu.

İlçede küçükbaş ve büyükbaş yetiştiren Erol Yılar da bölgede geçen yıl çıkan orman yangınlarından sonra yaban hayvanlarının çiftliklere yakın yerlerde yaşamaya başladıklarını dile getirdi.

Bu durum nedeniyle köpek sahiplenme ihtiyacı duyduğunu anlatan Yılar, "Merkezden 6 köpek sahiplendik. Artık bizi koruyorlar. Hepsi aşılı ve çipli. Sağlıkları için belediye düzenli olarak aşılarını takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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