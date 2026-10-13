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Bilecik'te Osmangazi Ortaokulu'nda afet tatbikatına AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı

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Bilecik'te Osmangazi Ortaokulu'nda afet tatbikatına AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı
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Bilecik'te 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Osmangazi Ortaokulu'nda afet tatbikatları düzenlendi. Tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı, AFAD, itfaiye, sağlık ve MEB AKUB ekipleri öğrencilere doğru davranışları gösterdi.

Bilecik'te 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında öğrencilerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Osmangazi Ortaokulu'nda yangın ve doğal afetlere yönelik tatbikatlar gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in katılımıyla düzenlenen tatbikatlar, Bilecik AFAD İl Müdürlüğü, Bilecik İtfaiye Müdürlüğü, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerince yapıldı.

Tatbikatlarda öğrencilerin afet anında doğru davranış biçimlerini öğrenmeleri, acil durumlara hazırlıklı olmaları ve afet bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.

Çalışmalarda, öğrencilerin deprem, yangın ve diğer doğal afetler karşısında güvenli hareket etme becerilerinin artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA
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