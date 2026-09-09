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Bilecik'te "önce yaya, önce güvenlik" kuralının yaygınlaştırılması için denetim yapıldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, "önce yaya, önce güvenlik" kuralına dikkati çekebilmek ve yaygınlaştırabilmek için dronlu denetim gerçekleştirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, "önce yaya, önce güvenlik" kuralına dikkati çekebilmek ve yaygınlaştırabilmek için dronlu denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, İsmet İnönü Caddesi'nde drone ve KGYS destekli 8 ekip ve 68 personelin katılımıyla yaya güvenliğine yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeme, hız sınırına uyma ve yayaların geçiş üstünlüğünü hatırlatan bilgilendirmeler yapıp broşür dağıttı.

Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlayan ekipler araçları dronla izleyip, sürücülerin kurallara uyup uymadığını havadan da takip etti.

Çalışmayı sahada denetleyen Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Nihat Dönmez, sürücü ve yayalarla sohbet ederek, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Kaynak: AA
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