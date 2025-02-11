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Bilecik'te Jandarma'dan Liselilere Kariyer Semineri

Bilecik'te Jandarma'dan Liselilere Kariyer Semineri
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Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı, 'Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında liselilere kariyer fırsatlarını anlattı. Pazaryeri Nabi Avcı Anadolu Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde jandarmanın çalışma alanları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı personeli, "Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Pazaryeri ilçesinde liselilerle buluştu.

Öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla Pazaryeri Nabi Avcı Anadolu Meslek Lisesinde eğitim gören 10-11-12. sınıf öğrencilerine seminer verildi.

Etkinlikte, jandarmanın çalışma alanları, kariyer fırsatları ve toplumsal hayatın katkıları hakkında slayt gösterimi yapıldı.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlik, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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