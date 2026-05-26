Haberler

Bilecik'te Bayram Arifesi Geleneksel Kabir Ziyareti

Bilecik'te Bayram Arifesi Geleneksel Kabir Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde geleneksel kabir ziyareti yapıldı. Halk, din görevlileri eşliğinde yakınlarının mezarlarında dua etti, Kaymakam ve Belediye Başkanı bayram mesajı verdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde geleneksel kabir ziyareti gerçekleştirildi.

İkindi namazından sonra kabristana gelen ilçe halkı, yakınlarının mezarı başında dua ediyor.

İlçenin din görevlileri tarafından da Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiriliyor.

Ziyarete katılan Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, AA muhabirine Pazaryeri ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen gelenekle kabir ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hep birlikte geçmişlerimizi yad ettik. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun." dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de AA muhabirine, vatan için canını feda eden şehitler ile hayatını kaybeden yakınları için dua ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bayramlar sadece yaşayanlar için değil, bizleri bugünlere yetiştiren geçmişlerimizi andığımız vefa duygusunun en üst seviyeye müstesna günlerdir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik eder bayramın ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim."

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı

Bahçeli'den çarpıcı hamle! Önce Özel'i sonra Kılıçdaroğlu'nu aradı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

Ateşkesi ihlal edip operasyona başladılar
ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı

Bunu yapan bir bakan! Yılanı çıplak elleriyle yakaladı
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Özel'in 'seçim' teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir

Tüm kapılar kapanıyor! Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu kanadından ret
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki

Gürsel Tekin'den zehir zemberek sözler: Bir grup başkanının görevi...
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor