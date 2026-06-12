Haberler

Bilecik'te "E-Atık Hayra Katık" projesiyle engelli öğrencilere tekerlekli sandalye alındı

Bilecik'te 'E-Atık Hayra Katık' projesiyle engelli öğrencilere tekerlekli sandalye alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Atatürk İlkokulu öncülüğünde başlatılan 'E-Atık Hayra Katık' kampanyasında toplanan 1 ton elektronik atıktan elde edilen gelirle 2 akülü tekerlekli sandalye ve yürüteç alınarak özel gereksinimli öğrencilere teslim edildi.

Bilecik'te yürütülen "E-Atık Hayra Katık" kampanyasından elde edilen gelirle alınan 2 akülü tekerlekli sandalye ve yürüteç, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Merkez Atatürk İlkokulu okul yönetimi öncülüğünde 2 Ocak'ta başlatılan kampanyada, öğrenci, veli ve öğretmenler, evlerinde ve çevrelerinde bulunan ömrünü tamamlamış tablet, bilgisayar, cep telefonu, şarj cihazları ile saç kurutma makinesi gibi elektronik cihazları okullarda oluşturulan "E-Atık" birimine teslim etti.

Ocak ayından bu yana toplanan yaklaşık 1 ton elektronik atıktan elde edilen gelirle özel gereksinimli öğrencilerden Ali Ahmetcan Şahin ve Barış Yiğit Gül'e akülü tekerlekli sandalye, Muhammed Kayra Yıldırım'a da yürüteç alındı.

Tekerlekli sandalyeler ve yürüteç, Atatürk İlkokulu Müdürü Fikret Başak, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Şener Yeni, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından sahiplerine çeşitli hediyelerle teslim edildi.

"Hedefimiz doğrultusunda projemizi gerçekleştirdik"

Okul Müdürü Başak, AA muhabirine, elektronik atıkları değerlendirerek özel gereksinimli çocuklara akülü tekerlekli sandalye almak amacıyla kampanya başlattıklarını anımsattı.

Hedefe ulaştıkları için mutlu olduklarını belirten Başak, "Hedefimiz doğrultusunda projemizi gerçekleştirdik. Hem ihtiyacı olan çocuklarımıza yardımımız olduk hem de doğayı bu tür atıklardan kurtarmış olduk." dedi.

Kampanyada yer alan 3. sınıf öğrencisi Nisa Afacan da kullanılmayan pil, telefon, kablo ve diğer elektronik atıkları topladıklarını dile getirerek, "Projenin amacı hem çevremizi korumak hem de arkadaşlarımıza destek olmaktı. Bu süreçte küçük yardımların birleşerek ne kadar büyük yardımlar olduğunu anladık." ifadesini kullandı.

Barış Yiğit Gül'ün annesi Zerrin Gül ise kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Bir şey atarken 'bunun da bir yerde faydası olabilir mi?' diye düşünelim. Çünkü çoğu geri dönüşümün faydası var. Bunu bilinçli yapanlar da bilinçsiz yapanlar da var. Herkesin bilinçli olup böyle faydalı olmalarını isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

Otokoç'a silahlı saldırıda yeni gelişme
Cildiye Uzmanı Dr. Adak'tan kritik uyarı: Bu saatlerde sakın güneşe çıkmayın

En riskli saat aralığı belli oldu
Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı

Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu kaçış öyküsünde şoke eden son