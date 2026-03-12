Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda koruma polisi ile 2 kardeş arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan koruma polisi Yüksel T. ağır yaralanırken, Münir T. ve Rıdvan T. ise bacaklarından vuruldu.

Bozüyük ilçesinde 20'nci dönem milletvekili ve eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunun otoparkında park meselesi nedeniyle kardeşler Münir T. ve Rıdvan T. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmayı engellemek istediği belirtilen bakan koruma polisi Yüksel T. ile kardeşler arasında arbede yaşandı. Arbedede polis memuru Yüksel T. vücudunun çeşitli yerinden bıçaklandı. Yüksel T. de 2 kardeşi bacaklarından vurup, yaraladı.

İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirtilen polis memuru Yüksel T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2 kardeş ise Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Eski Bakan Şeker'in olay sırasında akaryakıt istasyonunda olduğu ve kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenildi.

