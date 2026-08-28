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Bozüyük'te arazi yangınları kontrol altına alındı

Bozüyük'te arazi yangınları kontrol altına alındı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan arazi yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan arazi yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yeni ve Yediler mahallelerinin yakınlarındaki arazilerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerlerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevler 2 helikopter, 5 arazöz, 29 personel ve su tankeriyle kontrol altına alındı.

Bu arada Yeni Mahallesi'ndeki yangın, yakınlardaki ağaçlandırma sahasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgelerde soğutma çalışmaları sürerken yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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