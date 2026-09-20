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Bilecik Pazaryeri'de otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı, 7 kişi yaralandı

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Bilecik Pazaryeri'de otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı, 7 kişi yaralandı
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Bozüyük-Bilecik kara yolunun Pazaryeri Kavşağı'nda otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı ve kazada 7 kişi yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

U.V.A. (49) yönetimindeki 26 AFE 960 plakalı otomobil, Bozüyük- Bilecik kara yolunun Pazaryeri Kavşağı'nda T.Ş. (43) idaresindeki 16 ALF 007 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobil ve hafif ticari araçta bulunan H.K.Ş, M.O.Ş, Z. A, E.A, S.A. yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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