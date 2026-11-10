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Bilecik Osmaneli'de rampayı çıkamayan traktörden düşen sürücü ile eşi yaralandı

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Bilecik Osmaneli'de rampayı çıkamayan traktörden düşen sürücü ile eşi yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde rampayı çıkamayan traktörden düşen 78 yaşındaki sürücü ile eşi yaralandı. Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörden düşen karı koca yaralandı.

H.Ü. (78) yönetimindeki 14 DT 286 plakalı traktör Günüören köyü mevkisinde rampayı çıkamadı.

Bu sırada traktörden düşen sürücü ile araçta bulunan eşi B.Ü. (78) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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