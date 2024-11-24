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Bilecik'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bilecik'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yüksek kesimlerde dün yağan yağmur, yerini kara bıraktı. Kar kalınlığı köylerde 5, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçe merkezine uzak olan yüksek kesimlerde bulunan köylerde dün yağan yağmur, yerini kara bıraktı.

Ağlan, Oğulpaşa, Boyunkaya, Belenalan Adliye köyleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde ise kar ve sis etkisini hissettirdi.

Yüksek kesimlerde bulunan köylerde yağış nedeniyle kar kalınlığı köylerde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Ağlan Köy Muhtarı Recep Mert "Dün yağmur yağışıyla başladı akşam üzerine doğru yağmur yerini kara bıraktı. Sabah uyandığımızda her yer bembeyazdı. Yollarımız kapanmıştı. Bilecik Özel idaremizi arayarak yollarımızın kapalı olduğunu bildirdim. Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, İl genel meclis üyelerimize, yol açma çalışması yapan ekiplerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum çok kısa sürede ekipler gelerek yollarımızı ulaşıma açtılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
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