Bilal Erdoğan: İstanbul, dünya kültür atlasındaki önemli yerini pekiştiriyor

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ataberk KURT/İSTANBUL, - İstanbul Publishing Fellowship (İPF)'de konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu uluslararası yayıncılık buluşması, bir yandan İstanbul'un dünya kültürel atlasındaki önemli yerini teyit ederken bir yandan hem ülkemizin ve kültürümüzün dünyada hakkıyla tanıtımına katkı sağlıyor. Bu senenin misafir ülkesi olan Endonezya, bölgesi için, İslam alemi için ve dünya için önemli bir ülke. Ümit ediyorum ki bu vesileyle hem Türk kamuoyu Endonezya'yı daha yakından tanımış olur hem Endonezya'yla Türkiye arasındaki ilişkilerimize de güçlü bir katkı sağlanmış olur" dedi.

Türk Basım ve Yayıncılar Meslek Birliği (TBYM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İTO'nun desteğiyle düzenlenen 11'inci İstanbul Publishing Fellowship (İPF) başladı. Türk yayıncılık dünyasını küresel pazarlar ile buluşturan etkinlik Taş Yapı Etkinlik ve Kongre Alanı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törenine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı yayıncılık profesyoneli katıldı. 'Uluslararası Telif Hakları Pazarı' işlevi gören ve 10-12 Şubat tarihleri arasında sürecek programda, dünyanın dört bir yanından gelen editörler ve telif ajansları, Türk eserlerinin dünya dillerine kazandırılması için toplantılar yapacak.

'TÜRKİYE'NİN BÜTÜN DÜNYADA, GÜÇLÜ İLİŞKİLER TESİS ETMESİNE KATKI SAĞLIYOR'

Açılış programında yayıncılık dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Bilal Erdoğan, "Bu uluslararası yayıncılık buluşması, bir yandan İstanbul'un dünya kültürel atlasındaki önemli yerini teyit ederken bir yandan hem ülkemizin ve kültürümüzün dünyada hakkıyla tanıtımına katkı sağlıyor, hem de Türkiye'nin bütün dünyada, dost ve kardeş coğrafyalar başta olmak üzere, verimli, kültürel, güçlü ilişkiler tesis etmesine katkı sağlıyor. Onun için 11'incisine kadar gelen bu süreçte destek veren bütün kurum kuruluşlarımıza, bakanlığımız başta olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Hem Basın Yayın Birliğimiz hem Basın Yayın Meslek Birliğimiz gerçekten Türkiye'de yayıncılığın bu zor zamanlarında ayakta kalabilmesi için, teknolojinin geliştiği, insanın değiştiği bu zamanlarda, insanı insan yapan sevgi gibi, merhamet gibi, nezaket gibi değerleri yaşatmaya büyük katkı sağlıyor. Onun için ben bütün yayıncılara bu ruhu korumaya çalıştıkları için, bu yoldaki gayretleri için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

'ASIL TEHLİKE İNSANIN İNSANLIĞINI YİTİRMESİ'

Erdoğan, "Gerçekten distopya içerikli birçok filmde insanlığın sonunun geldiğini, insanların birbirini yediğini, bütün hakimiyetin robotlara geçtiğini ve benzeri senaryoları izliyoruz. Şimdi yapay zekanın bu kadar konuşulduğu bir zamanda da 'Acaba yapay zeka ve robotlar dünyayı gerçekten ele geçirecek mi? İnsanlara gerçekten galebe çalacak mı' diye düşünürken ben daha sahici bir kaygıyı taşıyor ve çevremle paylaşıyorum. O da insanın insanlığını yitirmesi, insanın insanlığından uzaklaşması, insanın adeta bir robot gibi belli hassasiyetlerini, belli duygularını, sevgisini yitirerek yeni bir varlığa evrilmesi. Sanırım asıl buna karşı dikkatli, tedbirli olmamızı gerektiren zamanlardan geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BUNU OLUŞTURANIN, BU KAPİTALİST PARADİGMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Erdoğan, "Bunu oluşturanın, bizi buraya getirenin bu kapitalist paradigma olduğunu düşünüyorum. Bu kapitalist düzen maalesef bütün ilişkilerimizi yapılandırdığı gibi aynı zamanda insanı da yeniden yapılandırıyor, insanı da insan yapan değerlerinden uzaklaştırıyor. ve eğer buna karşı aktif mücadele veren bir zümre olmazsa, insanlığa bununla ilgili bir uyanış mesajı vermeye çalışanlar olmazsa, sanırım bu mücadeleyi kaybetmemiz çok da uzak olmasa gerek. Güneyimizde, Filistin'de soykırım yaşanıyor. Kuzeyimizde savaş var, Ukrayna-Rusya arasında. Yanı başımızda İran, 'Bugün yarın bombalandı mı' diye onun haberini bekliyoruz. Bunlar dünyadaki çalkantıların, sancıların esef verici, elem verici gelişmelerin sadece bazıları" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ GEREKTİĞİNE VURGU YAPIYOR'

Erdoğan, "Onun için Cumhurbaşkanımız 'Yeni bir dünya düzeni mümkün' diyor, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Hem Birleşmiş Milletler düzeninin, artık işlemeyen, dünyaya huzur ve barış getirmekte aciz kalan Birleşmiş Milletler düzeninin yenilenmesi çağrısını yapıyor, hem de insanı, insanlığın huzurunu, refahını merkeze alan bir dünya düzenini hep birlikte kurmak için çalışmamız gerektiğine vurgu yapıyor. Dolayısıyla İstanbul'a geldiğiniz zaman bugün dünyada insanlık için alternatif arayışların merkezi haline gelmiş olan ülkemizin bu mesajını da lütfen geldiğiniz yerlere götürmenizi özellikle istiyorum" diye konuştu.

'ENDONEZYA GERÇEKTEN BÖLGESİ İÇİN, İSLAM ALEMİ İÇİN VE DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜLKE'

Erdoğan, "Bu senenin misafir ülkesi olan Endonezya'ya bir parantez açmak lazım. Endonezya gerçekten bölgesi için, İslam alemi için ve dünya için önemli bir ülke. Türkiye'yle çok güçlü ilişkileri olan bir ülke. Türkiye'de hakkıyla bilinmediğinden, Türkiye'den yeterince insanın Endonezya'yı ve kültürünü tanımadığından biraz üzülüyorum. Ümit ediyorum ki bu vesileyle hem Türk kamuoyu Endonezya'yı daha yakından tanımış olur hem Endonezya'yla Türkiye arasındaki ilişkilerimize de güçlü bir katkı sağlanmış olur. Bu vesileyle bütün katılımcılara verimli ilişkiler tesis etmelerini, iş birlikleri başlatmalarını, Türkiye'nin dünyaya adeta taze bir soluk getirebilecek mesajını yaymada aracı olmalarını, Türkiye'nin doğru tanınmasında aracı olmalarını arzu ettiğimi belirtmek istiyorum. ve inşallah bütün bu çalışmaların merkezinde bir değer yüklü olduğunu, insanlığın bekasına dair bir değer yüklü olduğunu unutmamanızı diliyorum" ifadelerini kullandı.