Bilal Erdoğan: İnsanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var

Milli İrade Platformu tarafından, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Gazze'ye destek gösterisine ilişkin TÜGVA Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Yılın ilk gününde yapılacak yürüyüş için çağrı yapılan toplantıda, yürüyüşün "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla gerçekleştirileceği duyuruldu. TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi Ertan Torunoğulları ve Taner Sönmezer ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

'ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, FİLİSTİN'E DESTEK'

Toplantıda katılım çağrısı yapan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, "Her zaman kullandığımız sloganımızı bu sene yine kullanıyoruz: 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek' diyoruz. Gerçekten burada 70 binin üzerinde -hala tam rakamını bilmediğimiz- masum insanın, en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsediyoruz. Bunun bir soykırım olduğunu nice uluslararası kuruluşlar, çeşitli bağımsız mahkemeler zaten söylediler. Hatta İsrail'in kendi insan hakları örgütleri dahi burada gerçekleşenin soykırım olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde söyledi. Dolayısıyla bu mesele bir siyaset meselesi değil; siyaset üstü, insanlık vicdanını ilgilendiren mesele. Bunun için de insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu soykırımın arkasındaki İsrail nazizminin yeniden hortlamaması için... Şu anda bir ateşkes dönemindeyiz ama bu ateşkes gerçek bir ateşkes olmadı. Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi, Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. Bunu da bütün uluslararası kuruluşlar yerinde tespit ediyorlar. Onun için bu İsrail nazizminin hortlamaması için ve bu bölgede gerçek bir barışın tesis edilmesi için; suçlunun sorumlu tutulması, bunun da savaş tazminatı ödemeye İsrail'in mahkum edilmesiyle ancak mümkün olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla, Gazze'nin yeniden inşasının, bu işin kabahatlisi konumunda olan, bu soykırımı gerçekleştiren İsrail nazizmine yaptırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz ve hızlı bir şekilde bu bölgede iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle ilgili de uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretine, güçlü liderliğine çok değer veriyoruz ve gerçekten bütün İslam ülkeleri bu liderlik etrafında, bu duruş etrafında keşke durabilseydi bugüne kadar diye değerlendiriyoruz. Yine ben bütün katılan sivil toplum kuruluşlarımıza, bütün medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. 1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum" iradelerini kullandı.

DÖRT BÜYÜK SPOR KULÜBÜ TARAFTARLARINI DAVET ETTİ

Dört büyük spor kulübünün başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de toplantıda taraftarlarına yürüyüşe katılma çağrısında bulundu.

'YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DUYARSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bugün burada, Filistin'de yaşananların, Filistin'deki zulmün dünyaya duyurulmasında çok büyük desteği olacak bir etkinlik için bir aradayız. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Filistin'de yaşananların başladığı birinci günden itibaren kulüp olarak bu konudaki hassasiyetimizi stattaki etkinliklerimizde göstermiştik. Burada yaşanan insanlık dramına Galatasaray Spor Kulübü olarak duyarsız kalmamız mümkün değil. 1 Ocak'taki etkinliğe Galatasaraylı taraftarlarımı, Galatasaray sevenleri de ben buradan davet ediyorum. İnşallah orada verilen mesaj, yeni yılın ilk mesajı olarak verilecektir. Bunun da büyük ehemmiyeti olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'AKAN GÖZYAŞI, KAN DURMUŞ DEĞİL'

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise, "Düzenlenen etkinlikler var, mitingler var. Ama buna devam etmemiz lazım. Maalesef akan gözyaşı, kan durmuş değil. Türk milleti olarak el ele verip ona bir şeyler yapmamız lazım. Elimizden geldiğince bu etkinliklerde olmaya çalışıyoruz, mücadelesini vermeye çalışıyoruz. TÜGVA'yı kutluyorum bu mücadeleye önderlik yapıyor" dedi.

'DİĞER CAMİALARLA BİRLİKTE DÜNYAYA GÜZEL BİR RESİM VERECEĞİZ'

Programda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi Ertan Torunoğulları ise, "Filistinli kardeşlerimizi tabii ki her konuda destekleyeceğiz. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız da bunu sürekli gündemde tutuyor. Bizler camiamız, diğer camialarla hep birlikte inşallah 1 Ocak'ta dünyaya da güzel bir resim vererek bunu tekrar gündeme getireceğiz" diye konuştu.

'SİYASİ BİR KONU DEĞİL, BİR İNSANLIK KONUSU'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor Kulübü olarak biz elimizden ne geliyorsa, ne şekilde olursa olsun ufak, büyük demeden her türlü tepkiyi bugüne kadar verdik, vermeye devam edeceğiz. Şöyle söylemek lazım bunu aslında burada daha önce konuşuldu, bu siyasi bir konu değil, gerçekten bir insanlık konusu. El birliğiyle bu durumun ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. Herkese saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ben burada en son sözlerimi de, slogan çok güzel, hiçbir şekilde bu konu hakkında susmamamız lazım ve Filistin'i hiçbir şekilde unutmamamız lazım" dedi.